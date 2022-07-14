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​Число отравлений наркотиками в Тюменской области снизилось на десять процентов

С начала года в Тюменской области наркотиками отравились 134 человека

​Число отравлений наркотиками в Тюменской области снизилось на десять процентов
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области выросла раскрываемость наркопреступлений и снизилось число отравлений наркотическими и психотропными веществами. Такие данные были озвучены на заседании региональной антинаркотической комиссии, которую провел губернатор Александр Моор.

Врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области Алексей Торопов рассказал, что в регионе за пять месяцев зарегистрировано 1 304 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их аналогов. При этом раскрытие фактов сбыта наркотических средств выросла в три раза, более чем в два раза увеличилось количество уголовных дел, направленных в суд.

«К уголовной ответственности привлечено 99 сбытчиков наркотиков, из них 77 действовали в составе преступных групп. Из незаконного оборота изъято более 72 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ», – добавил он.

Отдельное внимание участники заседания уделили профилактическим мероприятиям для несовершеннолетних. В регионе проводится масштабная информационная кампания, ребят привлекают к общественной деятельности, к спортивным мероприятиям, в планах – проведение анкетирования.

«Важным остается вопрос о результативности мер, направленных на снижение уровня смертности от отравления наркотическими и психотропными веществами. В целом отмечается улучшение данного показателя. На начало июня зарегистрировано 134 случая отравлений, что на 10,1 % меньше аналогичного периода прошлого года», – сказал губернатор Александр Моор и поручил усилить работу по выявлению наркопритонов.


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14 июля в 21:06, просмотров: 274, комментариев: 0
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