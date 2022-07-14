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Свыше 490 тысяч туристов посетили Югру за 5 месяцев

Почти 3 млн туристов посетили уральские регионы за 5 месяцев

Свыше 490 тысяч туристов посетили Югру за 5 месяцев
samchugas.ru

Почти 3 млн туристов посетили регионы УрФО за пять месяцев 2022 года, из них 393 тыс. человек побывали в ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента в УрФО.

Больше всего туристов посетили Свердловскую область – 901 тыс. Следом идет Тюменская область – 596 тыс. туристов и Челябинская – 508 тыс. В Курганской области за указанный период побывали 291 тыс. человек, в ЯНАО – 120 тыс.

В ближайшие годы турпоток на Урал может вырасти до 10 млн путешественников, отмечают в пресс-службе. А у регионов УрФО есть все возможности войти в число лидеров внутреннего туризма.

«Наша природа — вне конкуренции. Наши города – аутентичны и красивы. Визитная карточка Урала - промышленный туризм. Богатое историческое и культурное наследие, достопримечательности, способные удивить даже искушённого туриста. Важно развивать именно межрегиональную туристическую интеграцию. Создавать автомобильные маршруты и пешеходные тропы. Работать над пакетным предложением, которое включало бы несколько городов и регионов, с комплексными и качественными услугами», – считает полпред Владимир Якушев.


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Сегодня в 16:39, просмотров: 63, комментариев: 0
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