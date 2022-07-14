16+
Логотип Сиапресс
USD  58,5322   EUR  58,9002  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Путин поручил отремонтировать российские дороги к 2028 году

Путин поручил «привести в нормативное состояние» российские дороги к 2028 году

Путин поручил отремонтировать российские дороги к 2028 году
siapress.ru

Не менее 85% опорной сети российских дорог должно быть приведено «в нормативное состояние» к 2028 году. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по вопросам дорожного строительства, которое состоялось 2 июня.

«Считаю, что с учетом набранной динамики дорожного строительства, задач сбалансированного развития всей территории страны мы можем и должны поставить более амбициозную задачу», — сказал тогда президент. По его словам, дороги нужно обустроить не только точечно, в крупных городах и агломерациях, а повсеместно, поскольку у государства есть для этого возможности и ресурсы, пишет РБК.

Правительству поручено до 15 июля утвердить план дорожного строительства на 2023–2027 годы. Он в том числе должен предусматривать:

  • список автомобильных дорог, которые планируется построить, восстановить или отремонтировать;
  • приведение не менее 85% всей опорной сети российских дорог в нормативное состояние до конца 2027 года;
  • использование при строительстве, реконструкции и ремонте дорог, в том числе капитальном, современных материалов и техники «преимущественно российского производства».

нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:22, просмотров: 213, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Жителям Сургута запретили купаться 568
  2. ​В Югре растет заболеваемость ковидом, за сутки умер один пациент 534
  3. Почему успешные предприниматели выбирают СНГБ Онлайн бизнес? 508
  4. Суперлуние попало на снимки сургутского фотографа 388
  5. Сотрудников оператора мобильной связи в Сургуте заподозрили в краже данных 380
  6. Снова маски? В России растет заболеваемость ковидом 348
  7. Жителей Сургута научат танцевать бачату и вязать морские узлы 321
  8. ​Нормальная зависимость 256
  9. Две «Газели» столкнулись под Нижневартовском – пострадали три человека 253
  10. ​Рейс из Нягани в Екатеринбург запустил Utair 244
  1. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 2972
  2. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 2265
  3. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 2181
  4. У кого что болит 1919
  5. В Сургуте откроют новый парк развлечений 1820
  6. Кондаковы 1738
  7. Подрядчик, строящий набережную в центре города, стал фигурантом уголовного дела 1690
  8. В Сургуте утром 9 июля перекроют дороги ради Курбан-Байрама 1605
  9. ​Три ребенка утонули в ХМАО за выходные 1521
  10. ​Утопленники и бумажки 1520
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 6892
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 6649
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 4787
  4. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 3675
  5. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 3372
  6. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3294
  7. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 3223
  8. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3206
  9. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 2972
  10. Получить в морду за пирсинг 2828

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика