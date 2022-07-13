В Тюменской области продолжается запись в первые классы, подать заявление можно онлайн

В Тюменской области из 16,5 тысячи заявлений, внесенных в систему «Электронная школа» в 2022 году, более семи тысяч направлено через порталы услуг. Востребованность электронной услуги мотивирует специалистов развивать это направление.

«Через сайт госуслуг можно записать ребенка на программы дополнительного образования. Заявление на запись в кружок рассматривают в течение семи рабочих дней, но, если есть вступительные испытания, срок зачисления может увеличиться до 45 рабочих дней. Подача заявлений в электронной форме позволяет оперативно отслеживать статусы направленных заявлений в личном кабинете на портале услуг. Это удобно как для родителей, так и для сотрудников образовательных организаций», - рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Напомним, что услуги доступны при наличии подтвержденной учетной записи портала gosuslugi.ru. При заполнении заявления пользователям необходимо указать паспортные данные родителя, данные из свидетельства о рождении ребенка, сведения о регистрации родителя и ребенка, школу, куда планируется зачисление ребенка.

Ссылки на электронные формы услуги:

на региональном портале



на федеральном портале

