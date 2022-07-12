На форум предпринимателей в Тюмень пригласили российских министров

Десятый международный бизнес-форум «Слёт успешных предпринимателей — 2022» (СУП) состоится в Тюмени с 19 по 21 августа. Мероприятие соберет 1500 участников из 15 стран мира.

«Миссия форума заключена в формировании и развитии сообщества успешных предпринимателей. Три дня предприниматели, бизнесмены, топ-менеджеры предприятий, профильные эксперты и представители органов власти будут вместе развиваться, социализироваться и обмениваться связями, ресурсами, знаниями. На ежегодных встречах в Тюмени они задают тренды в развитии международного и молодежного предпринимательства, а также увеличивают вклад малого бизнеса в экономику страны», - рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Гостями форума станут губернатор Тюменской области Александр Моор, приглашены министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«С целью налаживания горизонтальных связей с предпринимателями из разных стран на СУПе пройдет серия международных бизнес-диалогов. Планируются диалоги с такими странами, как Кыргызская Республика, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Китай, Индия, Бразилия, Аргентина, Нигерия, ЮАР, Иран, Пакистан, Вьетнам, Сирия и другие», - добавили в департаменте.

Форум пройдет в ДК «Нефтяник», мультицентре «Контора пароходства», а также захватит часть территории набережной возле «Конторы пароходства».

Мероприятие проводится общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».