Эксперты определили разницу в зарплатах у мужчин и женщин

Средняя зарплата женщин в России в 2021 году составила 42,8 тыс. руб. с учетом всех бонусов и премиальных. Мужчины при этом заработали в полтора раза больше – 62,1 тыс. руб. Об этом следует из исследования консалтинговой компании FinExpertiza, подготовленного на основе данных Росстата.

«В России перекос в зарплатах в пользу мужчин выражен сильнее, чем в среднем по миру, и гораздо сильнее, чем в Европе. Это объясняется в первую очередь преобладанием мужчин в “денежных” отраслях, связанных с сырьевым сектором и крупным промышленным производством, в то время как значительная часть женщин занята в менее оплачиваемых сферах – образовании, здравоохранении, общепите», – прокомментировала результаты президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По оценке аналитиков, величина разрыва доходов зависит от конкретного региона. Наиболее существенная разница наблюдается в регионах Дальнего Востока и Сибири, где развита тяжелая индустрия и потому традиционно ценятся именно «мужские» профессии с вахтовым методом.

Зарплаты мужчин оказались выше, чем у женщин, практически во всех отраслях, в том числе в сфере культуры, спорта, а также в области юриспруденции и аналитики. Гендерный разрыв наиболее заметен в зарплатах руководителей, где отношение женских доходов к мужским оценивается в 69,2%, в то время как для низкоквалифицированных сотрудников этот показатель находится на уровне 84,3%, пишут «Ведомости».