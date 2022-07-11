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​Тюменские эксперты рассказали школьникам, зачем идти в ИТ

Высокие зарплаты и перспективы: чем ИТ-сфера может привлечь школьников

​Тюменские эксперты рассказали школьникам, зачем идти в ИТ
Фото: admtyumen.ru

Департамент информатизации Тюменской области в рамках проекта «День цифры» организовал встречу школьников с генеральным директором группы компаний «ТюмБИТ» Андреем Лозицким. Мероприятие состоялось для ребят летней смены школы №7.

На встрече речь шла о перспективах ИТ-сферы. «Андрей Вячеславович рассказал о том, почему ИТ-сфера сейчас популярна: это и высокие зарплаты специалистов, и перспективы развития ИТ-технологий во всех отраслях, и необходимость в новых отечественных решениях. Больше всего школьникам было интересно узнать про работу «белых хакеров» — так называют специалистов по информационной безопасности, которые по заданию самой организации ищут уязвимости на их сайтах. Так компания защищает себя от возможного реального взлома настоящих киберпреступников», - рассказали в департаменте.

Эксперт также добавил, что ИТ-сфера сегодня нуждается и в хороших управленцах, дизайнерах, тестировщиках. Участники урока закрепили полученные знания на практике: сыграли в игры по информационной безопасности и на общее знание ИТ-технологий.

«День цифры» — это федеральное мероприятие, созданное специально для летних школьных смен, в рамках работы которых ребята могут в игровом формате знакомиться с миром цифровых технологий и узнавать интересное о работе ИТ-специалистов. Подобные мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» и позволяют детям лучше узнать о мире цифровых технологий, о перспективах работы в этой сфере.


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Сегодня в 19:38, просмотров: 140, комментариев: 0
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