Лучшего учителя России выберут в Тюмени

Осенью 2022 года Тюмень примет заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России 2022». Губернатор Тюменской области Александр Моор провел оргкомитет по подготовке мероприятия.

«Знаковое для педагогов страны событие впервые пройдет за Уралом. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе в прошлом году преподавателя физики тюменской гимназии № 16 Екатерины Костылевой. Поставил коллегам задачу: все мероприятия в рамках конкурса должны пройти комфортно и безопасно. Важно также познакомить гостей с культурой, традициями и богатейшей историей нашего региона. К нам в гости приедут лучшие учителя со всей России», - рассказал глава региона в телеграм-канале.

Первый и второй туры заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» пройдут с 21 сентября по 1 октября. Торжественная церемония открытия состоится в ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко. В ней примут участие 86 лучших педагогов страны. 1 октября здесь же назовут имена победителей.

Кроме того, участники, члены жюри и гости конкурса посетят образовательные организации Тюмени, увидят спектакль Тюменского драматического театра и побывают на экскурсии в Тобольске.

«В Тюменской области детей обучают почти 11 тысяч школьных учителей и более 1,4 тысяч педагогов допобразования. Уверен, домашний финал такого престижного конкурса станет очень важным стимулом для их профессионального роста», - добавил Александр Моор.