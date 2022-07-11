Югра заняла второе место в России по числу выданных ипотек

Югра заняла второе место в рейтинге российских регионов по количеству оформленных ипотечных кредитов. Эксперты РИА «Новости» посчитали число выданных за год ипотечных кредитов во всех субъектах страны. Также они учли экономические показатели регионов, состояние демографии, развитость и популярность банковских услуг.

Первое место – у Тюменской области. За прошедшие 12 месяцев ипотеку в этом регионе оформили 37 человек из тысячи.

«С очень близкими результатами вторую и третью строчки в рейтинге занимают два других региона "тюменской матрешки": Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ с результатами – 35,3 и 34,3 кредита на тысячу человек экономически активного населения», – говорится в сообщении.

Заключительные строчки рейтинга заняли Ингушетия, Дагестан, Крым, Севастополь и Кабардино-Балкарская Республика.