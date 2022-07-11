Прохладительные алкогольные коктейли от жары не спасут, предупредила врач

В жару лучше отказаться от употребления прохладительных алкогольных напитков. Они создают иллюзию облегчения, но на деле могут навредить организму, сообщила главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Прохладительные алкогольные коктейли, такие как мохито, джин-тоник и другие, в жару не освежают. Кроме того, содержащийся в них спирт обладает токсическим действием. Спирт расширяет сосуды, в том числе сосуды, которые находятся близко к коже, из-за чего нарушается терморегуляция», — сказал Брюн РИА «Новости».

По ее словам, в жаркое время, когда воздух прогревается выше 30 градусов, самым правильным напитком является столовая минеральная вода.