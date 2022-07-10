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Брошенную хозяйкой таксу Пино прооперировали в Тюмени

Сотни тысяч собрали россияне на лечение таксы Пино, которую бросила хозяйка в Тюмени

Брошенную хозяйкой таксу Пино прооперировали в Тюмени
телеграм-канал SHOT

В Тюмени прооперировали таксу Пино, у которой отказали задние лапы. На лечение брошенной хозяйкой собаке собрали более 800 тысяч рублей, пишут местные СМИ.

Операция прошла в клинике, где таксу оставила хозяйка. По словам ветврачей, о результатах говорить пока рано, но есть шансы, что собака вновь сможет опираться на четыре лапы.

Такса Пино из Тюмени стала известна после того, как ее бросила хозяйка в ветклинике. Причиной такого поступка, по словам ветеринаров, стала сумма лечения и обследований – полторы тысячи рублей. Хозяйка собаки покинула клинику, оставив Пино прямо на ступенях у входа.

Россияне собрали на лечение собаки свыше 800 тыс. рублей. Порядка 200 человек выразили желание забрать таксу к себе домой. В ветклинике пообещали направить собранные деньги на лечение других животных.


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Сегодня в 18:06, просмотров: 268, комментариев: 0
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