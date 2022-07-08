Тюменцы, поступившие на службу по контракту, получат выплату из бюджета региона

В Тюменской области за поступление на службу в ряды территориальных подразделений будет полагаться единовременная выплата – 100 тысяч рублей. Деньги можно будет направить на любые цели. Поручение правительству региона оперативно подготовить соответствующее постановление дал губернатор Александр Моор.

«Подавать заявления на службу в тюменских подразделениях можно уже сейчас. Выплату получат в том числе и те, кто уже принят на службу в эти части», - сообщил глава региона в личном телеграм-канале.

Военный комиссариат Тюменской области начал формировать на территории региона из числа жителей области несколько подразделений. «Служба в одном строю с земляками имеет много плюсов. Я уверен, что такой коллектив более сплочен и люди в нем относятся друг к другу более ответственно. Потому что в подразделении они находят общих знакомых, понимают, что после окончания службы вернутся в одну область, а кто-то даже в один город, село, поселок. Такое единство воинского коллектива очень важно, ведь в современных условиях он в любой момент может быть направлен выполнять боевые задачи», - отметил глава региона.

Александр Моор считает, что единовременная выплата поможет тем, кто решит пойти на службу, поддержать свои семьи.

«Многие военные, я знаю, тратят серьезные суммы на покупку дополнительного снаряжения и оборудования, это их право. Деньги можно использовать на любые цели», - добавил губернатор.