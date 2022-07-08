Журналисты выяснили, каких артистов запретили в России – в списке 30 имен

«Фонтанка» опубликовала список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы сочтены нежелательными. Этот документ, по данным издания, распространяют среди промоутеров.

«У одних перечисленных в нем музыкантов и правда были сложности с организацией концертов после начала специальной военной операции (в связи с их позицией), другие просто покинули страну. Список предоставлен одним из музыкантов, обнаруживших себя в стоп-листе», — пишет издание.

«Фонтанка» связалась с некоторыми организаторами концертов. Большинство отказались от комментариев, но один из промоутеров все же подтвердил существование черного списка.

В списке оказались 30 артистов:

рэп-исполнитель Нойз МС (Алексеев Иван);

рэп-исполнитель Оксимирон (Федоров Мирон);

группа «ДДТ» (солист Шевчук Юрий);

группа «Машина времени» (солист Макаревич Андрей);

группа «Аквариум» (солист Гребенщиков Борис);

группа «Каста» (солисты Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей);

группа «Би-2» (солисты Уман Александр, Бортник Егор);

группа «Несчастный случай» (солист Кортнев Алексей);

певица Земфира (Рамазанова Земфира);

певец Меладзе Валерий;

Спирин Дмитрий (экс-солист группы «Тараканы»);

группа «Anacondaz» (солисты Хорев Артем, Карамушкин Сергей);

группа «Louna» (солистка Геворкян Лусинэ);

группа «Порнофильмы» (солист Котляров Владимир);

группа «Ногу Свело!» (солист Покровский Максим);

группа «Кровосток» (солист Черняк Антон);

группа «Элизиум» (солист Кузнецов Дмитрий);

группа «2Маши» (солист Зайцева Мария);

певица Манижа (Сангин Манижа);

певица Монеточка (Гырдымова Елизавета);

певица Гречка (Иванова Анастасия);

рэп-исполнитель Face (Дремин Иван) (признан Минюстом РФ иностранным агентом);

рэп-исполнитель Моргенштерн (Моргенштерн Алишер) (признан Минюстом РФ иностранным агентом);

группа «IC3PEAK» (солисты Костылев Николай, Креслина Анастасия);

группа «Литтл Биг» (Прусикин Илья, Таюрская Софья);

певец «Вася Обломов» (Гончаров Василий);

рэп-исполнитель Лигалайз (Меньшиков Андрей);

певица Дора (Шиханова Дарья);

группа «Алоэ Вера» (солистка Мусаелян Вера);

певица Муся Тотибадзе (Тотибадзе Мария).