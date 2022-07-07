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​Более 2000 безработным Тюменской области помогли открыть свое дело

В Тюменской области дают деньги безработным на открытие бизнеса

​Более 2000 безработным Тюменской области помогли открыть свое дело
Фото: admtyumen.ru

Службы занятости Тюменской области продолжают оказывать меры поддержки предпринимательской инициативы граждан, оказавшихся без работы. Работа ведется с 20212 года. За это время собственное дело открыли более 2000 безработных граждан.

Об очередной истории успеха рассказали в департаменте труда и занятости региона:

«Житель Уватского района признаётся, что всегда мечтал заниматься собственным делом, которое бы приносило ему не только удовольствие, но и стабильный доход. Станислав автослесарь по образованию. Узнав об услуге содействия самозанятости, сразу изъявил желание реализоваться в качестве предпринимателя. И сегодня уже успешно оказывает жителям родного посёлка Туртас и Уватского района услуги по программированию, диагностике и ремонту автомобильного оборудования. На полученные финансовые средства Станислав приобрёл необходимое диагностическое оборудование и программное обеспечение».

Чтобы получить средства необходимо подготовить бизнес-план с подробными расчетами и описанием производственного процесса, обосновать его экономическую целесообразность и получить одобрение рабочей группы по содействию занятости населения. Максимальный размер финансовой помощи при государственной регистрации – 192 тысячи рублей.


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Сегодня в 14:05, просмотров: 180, комментариев: 0
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