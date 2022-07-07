Выручка сельскохозяйственных кооперативов Тюменской области за год превысила 1,5 млрд рублей

В Тюменской области развиваются сельскохозяйственные кооперативы. Уже сегодня 72 процента сельских территорий охвачены их услугами.

«Через сеть потребительских кооперативов закупается до 90 процентов от общего объема молока, закупаемого у населения. По итогам за 2021 год кооперативами заготовлено 36,1 тыс. тонн молока, 1,8 тысяч тонн мяса, 168 тонн картофеля и овощей, 5 тонн дикоросов, оказано различных видов услуг более чем на 43 миллиона рублей. В целом за 2021 год суммарная выручка кооперативов составила 1527,2 млн рублей», - рассказали в департаменте агропромышленного комплекса региона.

В ведомстве добавили, что действующая в регионе система сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации обладает значительным кредитным портфелем – более 754,1 млн рублей: «Так, по итогам 2021 года кредитными кооперативами выдано 2020 займов на сумму 447,6 млн рублей. Средства направлены на развитие сельскохозяйственного производства и повышение его товарности. Средний размер займа составил 221,6 тыс. рублей. Членами кредитных кооперативов являются 10 тыс. субъектов малых форм хозяйствования, из них 95% граждане, ведущие личное подсобное хозяйство».

В регионе реализуется государственная поддержка развития сельского хозяйства по разным направлениям. «Осуществляемые мероприятия направлены на увеличение объемов заготовки и реализации продукции малых форм хозяйствования, укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и для замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам кооперативов. В 2021 году из средств областного и федерального бюджетов для субсидирования затрат кооперативов выделено 194,9 млн рублей», - сообщили в департаменте.