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Вахтовик из Омской области обокрал пригласившую его на чай когалымчанку

Когалымчанка, пригласившая в гости вахтовика, осталась без драгоценностей

Вахтовик из Омской области обокрал пригласившую его на чай когалымчанку
pixabay.com

В Когалыме возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего вахтовика из Омской области. Он подозревается в краже ювелирных изделий у местной жительницы на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Ранее в полицию Когалыма обратилась 57-летняя женщина, которая рассказала, что распивала спиртные напитки в гостях у своих знакомых. Через некоторое время она собралась идти домой, однако, выйдя на улицу, поняла, что сама дойти не сможет.

Увидев незнакомого мужчину, женщина попросила его проводить ее до дома, после чего пригласила к себе угостить в благодарность чаем. Пока когалымчанка хлопотала на кухне, незнакомец осматривал квартиру. В результате мужчина отказался от угощений и быстро ушел. На следующий день женщина обнаружила пропажу ювелирных изделий.

Подозреваемого в совершении кражи вахтовика задержали на работе. Полицейские обнаружили у него залоговые билеты на сданные ювелирные изделия. Также выяснилось, что вахтовик находится в федеральном розыске ОМВД России по Марьяновскому району Омской области за совершение аналогичного преступления.


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Сегодня в 11:55, просмотров: 120, комментариев: 0
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