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​В Тюменской области объявлен спецконкурс грантов губернатора для СО НКО

Тюменские СО НКО, оказывающие помощь беженцам и вынужденным переселенцам, поддержат финансово

​В Тюменской области объявлен спецконкурс грантов губернатора для СО НКО
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области объявили специальный конкурс грантов губернатора для СО НКО, работающих в сфере социального обслуживания, социальной поддержки и защиты, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, патриотического воспитания, развития внутренней трудовой миграции. Общая сумма конкурсного фонда составляет 15 миллионов рублей.

«Приём заявок на спецконкурс начнется с 09 часов 00 минут 11 июля 2022 года и продлится до 17 часов 00 минут 19 августа 2022 года. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 3 сентября 2022 года. Реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 1 октября 2022 года. Заявки на спецконкурс подаются через личный кабинет в форме электронных документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тюменьгранты.72to.ru», - рассказали в департаменте социального развития региона.

Размер субсидии составит от 300 тысяч до 1,3 миллионов рублей. В конкурсе смогут принять участие проекты по трем направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (предусмотренная сумма на проекты — 7 миллионов рублей); оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам, содействие развитию внутренней трудовой миграции (предусмотренная сумма на проекты — 1,5 миллионов рублей); сохранение исторической памяти (предусмотренная сумма на проекты — 6,5 миллионов рублей).


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06 июля в 18:48, просмотров: 71, комментариев: 0
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