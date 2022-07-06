16+
Логотип Сиапресс
USD  62,9110   EUR  64,3260  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Александр Моор: «Проблем с импортозамещением в дорожном строительстве нет»

Подрядчики успели купить материалы для строительства тюменских дорог

​Александр Моор: «Проблем с импортозамещением в дорожном строительстве нет»
Фото: t.me/av_moor

Строительство дорог в Тюмени идет по плану – проблем с поставкой материалов не ожидается. В этом убедился губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки по областному центру.

«Строительство всех дорог идет по плану. Можно даже говорить с некоторым опережением, потому что мы проавансировали объекты. Подрядчики закупили все необходимые материалы. И сегодня проблем с импортозамещением в дорожном строительстве нет. Все инженерные коммуникации проложены и как раз на этих объектах ничего не мешает работать и даже чуть раньше их сдать», — рассказал глава региона.

Александр Моор оценил и ход строительства трех дорог. На новой улице Тимофея Кармацкого в квартале Алебашевская – Дружбы – Мельникайте – р. Тура обустраивают 4-полосную проезжую часть длиной 1,9 км, делают водоотводные канавы, прокладывают коммунальные сети. В жилом районе Ново-Патрушево в ноябре построят проезжую часть, обустроят тротуары, смонтируют наружное освещение на улице Валентины Трофимовой. Работы на этих объектах планируют завершить в 2023 году.

В ноябре 2024 года в границах улиц Губернская – Закалужская – Московский тракт (ул. Калинина, Ф.Салманова) появится шестиполосная магистраль, велосипедная дорожка, наружное освещение и ливневая канализация.

Александр Моор поручил также создать зеленый уголок рядом с новой улицей, отметив, что за время освоения этой части города на нем выросли хвойные деревья и дома в этом участке строить не нужно.


нравится (0) не нравится (0)
06 июля в 18:30, просмотров: 79, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургут вырвался в лидеры в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 1005
  2. Сургутянка потребовала 75 тысяч рублей за травму ребенка в ТРЦ 597
  3. На старт возведения второго моста через Обь приехал полпред УрФО 526
  4. Владелец KFC решил покинуть российский рынок 510
  5. В Сургуте приступили к строительству второго моста через Обь 497
  6. ​Впервые в Сургуте состоялся концерт на крыше дома 483
  7. Пропавшего в Сургутском районе пенсионера не могут найти почти 10 дней 480
  8. Мэр Сургута оценил важность строительства второго моста через Обь 479
  9. ​В Сургуте укладывают асфальт в ночное время 470
  10. ​Нижневартовск готовят к аномально низким температурам 454
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 3841
  2. Сургутянка грубо оскорбила мужчину из-за ролика с ее детьми 1996
  3. Многоэтажный дом на Комсомольском проспекте сдали в срок 1902
  4. Недострой на «грэсовском пятачке» в Сургуте снесут уже в этом году 1807
  5. Снос сургутского ресторана «VIP 777» откладывается 1675
  6. ​Не скажем. Сургутнефтегаз определился с составом совета директоров 1614
  7. ​Отдельное здание для «Петрушки» не должно отвернуть от перепрофилирования «Авроры» и «Вершины» 1538
  8. ​За структурной реформой по объединению культуры и молодежной политики должна последовать реформа содержательная 1516
  9. ​Как бюджет Югры переживает кризис, что будет за продажу энергетиков детям и когда начнем перерабатывать мусор 1501
  10. Лебединая верность 1393
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 6390
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 6033
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 3841
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3694
  5. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3559
  6. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 2989
  7. Что нового ждать в сургутской архитектуре и градостроительстве // Александр Коновалов 2828
  8. ​Цены упали! 2808
  9. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 2799
  10. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 2696

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика