Детский сад в микрорайоне Ямальский-2 сдадут к концу года

Два социальных объекта в Тюмени сдадут в эксплуатацию раньше срока. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в телеграм-канале по итогам рабочей поездки по строящимся объектам города.

Детский сад в микрорайоне Ямальский-2 строители планируют сдать к концу года. Школу в жилом районе Ново-Патрушево также введут в строй раньше. Глава региона выразил надежду, что школьники смогут переехать в новое здание сразу после новогодних каникул.

«Сегодня у жителей Тюмени большой запрос на новые социальные объекты, тем более в тех районах, которые активно развиваются. Мы стараемся максимально синхронизировать жилищное строительство и ввод новых детских садов и школ», - отметил губернатор.

Губернатор рассказал и о будущем новом общественном пространстве: «Также поручил коллегам проработать вопрос о создании зеленого уголка рядом с новой улицей Фармана Салманова в Тюменской слободе. Участок практически треугольной формы. За время освоения этой части города на нем выросли хвойные деревья. Считаю, что дома там строить не нужно. Здесь достаточно небольшого благоустройства: проложить дорожки, оборудовать детскую и спортивную площадки. Уверен, для жителей Тюменской слободы это было бы хорошим решением».