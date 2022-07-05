16+
Логотип Сиапресс
USD  58,5118   EUR  60,1618  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Центр робототехники и АСУ Тюменской области проводит для школьников летние смены

За июнь 76 тюменских школьников посетили летние смены в Центре робототехники

​Центр робототехники и АСУ Тюменской области проводит для школьников летние смены
Фото: admtyumen.ru

Центр робототехники и АСУ Тюменской области проводит летние смены для школьников. В июне 76 юных тюменцев поучаствовали в курсах. В проектной лаборатории ребята изучают 3D-моделирование, сборку 3D-принтера, работают с лазерным станком, кодят свои первые игры и программируют Arduino.

«Для записи на летние смены совсем не обязательно, чтобы ребенок был подготовленным и уже знал основы робототехники и программирования. Достаточно его желания и заинтересованности. Преподаватели смены проводят занятия в игровой форме, чтобы школьникам было интересно разбираться в сложных, на первый взгляд, механизмах и процессах», - рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Следующие курсы, на которые открыта запись, начнутся 11 июля.

«Соревновательная робототехника» (до 15.07) доступна для школьников 6-11 классов, «Робототехника» (до 22.07) – 7-11 классов.

Все занятия проходят в проектной лаборатории по адресу: ул. Республики, 142. Записаться можно на Навигаторе дополнительного образования Тюменской области.


нравится (0) не нравится (0)
05 июля в 19:54, просмотров: 138, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Лебединая верность 1181
  2. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 719
  3. ​Врачи цифровой эпохи 660
  4. ​Сургут хорошеет. Местами 551
  5. ​У югорской пенсионерки пропали деньги из Пенсионного фонда 499
  6. Три новых международных рейса запустил Utair 468
  7. Наталья Комарова обсудит развитие Сургута с его жителями 453
  8. ​Жильцы двух долгостроев Сургута готовятся к новоселью 447
  9. Югорчанам предложили высказать свое мнение о новом пригородном поезде «Сургут-Когалым» 432
  10. Дорогу около памятника «Основателям города» в Сургуте начали ремонтировать 406
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 3621
  2. Сургутянка грубо оскорбила мужчину из-за ролика с ее детьми 1875
  3. Многоэтажный дом на Комсомольском проспекте сдали в срок 1819
  4. Недострой на «грэсовском пятачке» в Сургуте снесут уже в этом году 1734
  5. Снос сургутского ресторана «VIP 777» откладывается 1609
  6. ​Не скажем. Сургутнефтегаз определился с составом совета директоров 1478
  7. ​Отдельное здание для «Петрушки» не должно отвернуть от перепрофилирования «Авроры» и «Вершины» 1444
  8. ​Как бюджет Югры переживает кризис, что будет за продажу энергетиков детям и когда начнем перерабатывать мусор 1443
  9. ​За структурной реформой по объединению культуры и молодежной политики должна последовать реформа содержательная 1429
  10. Андрей Филатов: «Мы не будем содержать за счёт городской казны убыточные муниципальные активы» 1376
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 6332
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5920
  3. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3642
  4. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 3621
  5. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3502
  6. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 2898
  7. Что нового ждать в сургутской архитектуре и градостроительстве // Александр Коновалов 2769
  8. ​Цены упали! 2756
  9. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 2731
  10. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 2627

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика