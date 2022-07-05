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​«Свои на Туре»: Тюмень принимает Всероссийский форум Welcome-центров и туристических клубов для студентов

Студенты со всей страны изучают туристический потенциал Тюмени

​«Свои на Туре»: Тюмень принимает Всероссийский форум Welcome-центров и туристических клубов для студентов
Фото: admtyumen.ru

На площадке «Конторы пароходства» в Тюмени с 5 по 7 июля проходит Всероссийский форум Welcome-центров и туристических клубов для студентов «Свои на Туре». В форуме примут участие объединения со всей России, которые занимаются развитием молодежного туризма. Лекции, мастер-классы, экскурсии – программа мероприятия насыщена интересными и полезными событиями.

«Программа «Свои на Туре» состоит из двух треков: разработка и реализация туристических продуктов – для организаторов маршрутов, гидов, экскурсоводов. И медиапродвижение туристических проектов – для организаторов событий, кураторов по информационному и медиасопровождению. Участники первого трека научатся выявлять запросы и потребности молодежи, создавать уникальные туристические продукты. Студенты группы медиапродвижения узнают, как управлять информационной и событийной средой туристического сообщества или проекта, а также разработают для него мероприятия и PR-программы», - рассказали в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Спикерами и экспертами форума выступят директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, руководитель центра оценки и развития компетенций ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» Артём Берёзкин, заместитель руководителя тревел-офиса АНО «Центр молодежного туризма» Владислав Кожевников, курирующий менеджер АНО «Центр молодежного туризма» Ксения Зокирова, продюсер соцсетей маркетингового агентства «Менделеев маркетинг» Рауф Исмаилов, руководитель SMM-направления в сфере туризма маркетингового агентства «Менделеев маркетинг» Елизавета Клок, основательница бюро экскурсий и путешествий «Тюменская купчиха» Марина Сафина.


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05 июля в 19:42, просмотров: 146, комментариев: 0
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