За сообщения о виновниках ландшафтных пожаров в Тюменской области заплатят 40 тысяч рублей

Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о денежном вознаграждении за сообщения о виновниках ландшафтных пожаров. Глава региона подписал постановление правительства, которое определяет порядок таких выплат.

За сообщение о виновнике будут выплачивать по 40 тысяч рублей, за помощь в его задержании – 50 тысяч рублей.

«Бесконтрольный отжиг, непотушенный костер и даже брошенный окурок приводят к серьезным последствиям. Уничтожаются тысячи гектаров полей. Ландшафтные возгорания могут стать причиной возникновения лесных пожаров. Самое страшное – огонь может перекинуться на жилые постройки и привести к трагедии. У каждого ландшафтного пожара есть виновник. Чтобы его установить, нам нужна ваша помощь, земляки! За информацию о поджигателе предусмотрено 40 тысяч рублей. А тем, кто поможет задержать виновника – 50 тысяч рублей», - сообщил Александр Моор в личном канале в телеграме.

В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. По-прежнему запрещено разводить костры и пользоваться открытым огнем в лесах и на прилегающих территориях, а также на приусадебных участках.

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на 8 утра 5 июля, действующих лесных пожаров нет.

«Виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по короткому номеру 112», - напомнили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.