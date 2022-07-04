Тюменские власти предлагают в аренду участки земли за рубль в год

Инвесторы, планирующие к реализации крупные проекты, смогут взять в аренду участки земли в Тюменской области за один рубль в год. Соответствующие изменения в положение об аренде земельных участков, находящихся в государственной собственности, утвердил губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«По договорам аренды земельных участков, заключенных в 2022 году, для реализации масштабных инвестиционных проектов арендная плата устанавливается в размере, равном 1 рублю за 1 земельный участок на срок 1 год», – сказал губернатор.

Во время прямой линии с жителями Тюменской области Александр Моор обратил внимание на то, что в регионе создают благоприятные условия для инвесторов и бизнесменов.

«К нам по-прежнему приходят инвесторы, появляются новые предприятия, мы создаем современную инфраструктуру, благоустраиваем города, села и поселки, а значит, делаем жизнь лучше и комфортнее. А благополучие жителей и есть основная и приоритетная задача для правительства Тюменской области», – отмечал глава региона.

Тюменская область заняла пятую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.