Города и районы Тюменской области получат дополнительные средства из бюджета региона

Города и районы Тюменской области смогут получить дополнительные средства из бюджета региона. Поощрить муниципалитеты решили за создание качественной среды для жизни граждан. Об этом объявил губернатор Александр Моор на заседании президиума регионального правительства, сообщает пресс-служба главы региона.

Тюменская область по итогам 2021 года заняла второе место в рейтинге оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан среди субъектов РФ.

Исследование провели аналитики федерального Агентства стратегических инициатив. Рейтинг проводится для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом, в котором человек живет. Для расчета интегрального значения эксперты использовали 161 показатель, отвечающий запросам каждого человека.

«Второе место – это результат упорной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. В связи с чем мы предоставим муниципальным образованиям субвенции из областного бюджета», - отметил Александр Моор.