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​В Тюменском районе к концу года построят новую поликлинику

В селе Каскара возводят поликлинику на 300 посещений в сутки

​В Тюменском районе к концу года построят новую поликлинику
Фото: admtyumen.ru

В селе Каскара Тюменского района к концу года планируют возвести поликлинику на более чем 300 посещений в смену. Медицинское учреждение строят в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», средства выделены из бюджета Тюменской области.

Накануне стройплощадку посетил главврач областной больницы №19 (Тюменский район) Мигран Мартиросян, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

В здании площадью 1375 квадратных метров разместят взрослое и детское отделения. В отделениях будут обустроены кабинеты приёма участковых терапевтов и педиатров, хирурга и невролога, онколога и эндокринолога, кабинеты доврачебного приёма, прививочные и процедурные кабинеты.

«В структуре поликлиники предусмотрены кабинеты медицинской профилактики и раннего выявления заболеваний, функциональной и ультразвуковой диагностики. Также здесь будет работать дневной стационар, рентгеновский кабинет, кабинет флюорографии и маммографический кабинет», - рассказали в департаменте.

Новая помощь сделает медицинскую помощь ближе для всех, кто живет по Тобольскому тракту, а это более 22000 человек.

«Мощная диагностическая база поможет пациентам получать качественные и оперативные медицинские услуги недалеко от места жительства», — отметил Мигран Мартиросян.


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04 июля в 11:19, просмотров: 59, комментариев: 0
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