Россия снимет ограничения на пересечение границы, введенные из-за коронавируса

Россия снимет 15 июля ограничения на пересечение границы, введенные из-за коронавируса в марте 2020 года. Соответствующее решение принял оперативный штаб страны. Отмечается, что ограничения на въезд через морские и воздушные пункты пропуска уже были отменены в июне, теперь попасть в Россию можно также всеми наземными видами транспорта

«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ, установленных распоряжениями правительства», — говорится в сообщении.

Также принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на ковид для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию. «Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются», — уточнили в оперштабе.

В пятницу, 1 июля, Роспотребнадзор снял почти все оставшиеся ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности, отменил масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания ночью.