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На Кубани – нашествие божьих коровок

Божьи коровки атаковали пляжи Краснодарского края

На Кубани – нашествие божьих коровок
pixabay.com

На курортах Краснодарского края – нашествие божьих коровок. По словам отдыхающих, эти насекомые заполонили пляжи. Они садятся на людей, облепляют автомобили, зонты и шезлонги.

Нашествие божьих коровок в Краснодарском крае обусловлено их происхождением, сообщил замдиректора по научной работе ФГБУ «Сочинский национальный парк» Борис Туниев в беседе с РИА «Новости». По его словам, на юге России сейчас распространяется инвазивный азиатский вид насекомых, активно захватывающий территории. Впервые его зафиксировали в Сочи в 2012 году, а до этого в Европе в 2001-м. Предположительно, эти насекомые попали на Кубань вместе с посадочным материалом.

«Это вид азиатский, называется он "арлекин", еще его называют "гармония". И как все инвазивные виды, инвайдеры, он дает вот такую вспышкообразную численность», – сказал Туниев.

Он добавил, что божьи коровки могут покусывать или быть в некоторой степени опасны для аллергиков, при этом большой угрозы растениям и здоровью человека они не несут. Опасность азиатских божьих коровок заключается в том, что они вытесняют местных насекомых, поскольку питаются теми же кормами.

В прошлом году на пляжах Кубани в июле также произошло нашествие божьих коровок. Особенно много их было в Анапе и на побережье Азовского моря рядом с Ейском.


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Сегодня в 18:21, просмотров: 210, комментариев: 0
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