Пенсионерка из Австрии погибла от шока после столкновения с акулой в Красном море

В Египте на курорте Хургада погибла 68-летняя женщина после того, как столкнулась с акулой во время купания в Красном море. Об этом пишет портал Al Arabiya.net.

«Официальные источники сообщили, что в одну из наиболее крупных частных клиник Хургады в пятницу вечером поступила женщина в тяжелом состоянии. Оно стало результатом страха и шока, вызванного тем, что во время купания в море на курорте к ней приблизилась акула. Несмотря на все проведенные реанимационные мероприятия, женщина умерла», — говорится в сообщении издания.

Уточняется, что погибшая приехала из Австрии и была замужем за гражданином Египта. Прокуратура начала расследование инцидента.

Ранее в Египте случались нападения акул на людей. Два года назад акула атаковала троих человек, в том числе двух туристов в Шарм-аль-Шейхе. Летом 2018 года чешский турист погиб после нападения акулы на курорте Марса-Алам. В 2015 году на этом же курорте после встречи с акулой погиб немецкий турист, напоминает «Интерфакс Туризм».