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​Тюменская школа программирования выпустила 40 студентов

Тюменские эксперты рассказали, почему начинающим программистам проще найти работу

​Тюменская школа программирования выпустила 40 студентов
Фото: admtyumen.ru

Тюменская Школа программирования выпустила 40 студентов, которые прошли трехмесячные курсы по востребованным направлениям. Перед выпускниками выступили эксперты компаний ООО «Анлим-Софт», ООО «Сан-Веб», ОАО «ТРИЦ» и компания «Эксперт».

«У каждого выпускника была возможность лично пообщаться с работодателем, узнать условия работы и пройти первое собеседование. Практически все работодатели единогласно говорят, что на должность ИТ-специалиста лучше взять человека без опыта и самостоятельно его обучить. Это обусловлено разным подходом к задачам в каждой организации и тем, что так сотрудник быстрее погружается в тему, нежели с грузом опыта прошлых должностей. Также работодатели отмечают важность разграничений ответственности сотрудников в разных направлениях программирования, например, front-end- и back-end-разработка. Да, сотрудник может уметь делать и то, и другое, и ему это пригодится во взаимодействии с другими отделами», - рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Отметим, что в Школе программирования обучает по направлениям Python- программирование», «Программирование на языке С# для платформы NETCore», «Разработка мобильных приложений с использованием Android Studio», «Разработка на языке PHP для серверной части web-приложений», «Разработка Web-сайтов».

Ранее успехи Тюменской области в обучении ИТ-специалистов и поддержке региональной ИТ-отрасли отметили на федеральном уровне. На совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов России председатель правительства Дмитрий Чернышенко назвал региональные меры поддержки ИТ-отрасли уникальными.


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Сегодня в 22:11, просмотров: 117, комментариев: 0
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