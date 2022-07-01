Дети из луганского Краснодона пройдут программу военно-патриотической подготовки в тюменском центре «Аванпост»

Сегодня, 1 июля, в Тюменскую область прибыли 37 детей из луганского Краснодона. Для ребят организованна программы военно-патриотической подготовки и оздоровления.

«Организация детского отдыха – это часть нашей помощи ЛНР. Напомню, что в начале июня мы заключили соглашение о сотрудничестве с Краснодоном и Краснодонским районом. Во время поездки в Краснодон я разговаривал с местными детьми. Несмотря на то, что пережили за эти годы, они по-прежнему открыты и дружелюбны. И общение с ними, в первую очередь, будет полезным для наших тюменских подростков, они из первых уст узнают о событиях, происходящих на Донбассе», - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в телеграм-канале.

В департаменте социального развития региона рассказали, что детей из Донбасса на перроне встретила президент ассоциации «Мы вместе» Лариса Шилова и детская творческая группа «Ребячьей республики».

«В течение месяца первая группа будет проходить программу военно-патриотической подготовки в «Региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». Вторая группа детей первично отправилась в Областной реабилитационный центр «Родник» для оздоровления и восстановления здоровья, прохождения комплексного медицинского обследования, совместной работы с психологами центра «Семья». В течение месяца дети станут участниками смен отдыха и оздоровления в центре санаторного типа «Энергетик» и детском центре «Алые паруса». В программе пребывания у ребят предусмотрено посещение аквапарка «Лето Лето», тюменского цирка, насыщенная экскурсионная программа», - добавили в департаменте.