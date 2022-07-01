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В Сургуте в огромной луже купаются дети

Двор Сургута превращается в озеро после дождей

В Сургуте в огромной луже купаются дети
pixabay.com

В одном из дворов Сургута после каждого серьезного дождя разливается огромная лужа, напоминающая озеро. Проблема не решается годами, подчеркивают местные жители.

Речь идет о дворе дома 8/1 по ул. Быстринской, пишет «Омедиа». Проезд, по словам людей, принадлежит городу, и именно муниципалитет должен заниматься ликвидацией проблемы.

«Уже очень много лет у нас присутствует эта лужа. После каждого дождя, не поверите, здесь купаются дети, здесь моют люди машины. Территория городу принадлежит. Неоднократно мы писали во все инстанции. Раньше мы качали за деньги ТСЖ, позже выяснилось, что качать должен город. Они нам ее качают, каждый раз по нашему звонку», – рассказала председатель ТСЖ «Быстринка» Наталья Прокопенко.

Местные жители просят установить во дворе ливневую канализацию. В планах она есть, но когда решится вопрос, людям не сообщают.

«Или будем делать локальную ливневку, где-то вот в этом месте ставить, чтобы уходила вода. Или выводить ее на Быстринскую», – сообщил изданию начальник штаба ГО и ЧС департамента городского хозяйства Сургута Владимир Шишков.


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Сегодня в 14:08, просмотров: 239, комментариев: 0
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