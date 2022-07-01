В России отменили масочный режим и запрет на работу общепита ночью

В России сняли введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения, в том числе и масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. Связано это с тем, что в течение последних четырех месяцев в стране отмечали устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии. Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса. Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно», – рассказали в ведомстве.

При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.

Отметим, что за последние сутки в Югре выявили 20 новых случаев коронавируса в пяти муниципалитетах.