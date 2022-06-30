16+
Логотип Сиапресс
USD  52,5123   EUR  54,6405  

Новости

Больше новостей
Вы бы пошли на пиратский показ зарубежного кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Как вы относитесь к повторному прокату советского и российского кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюменской области продолжают оснащать школы системой «Безопасный город»

В Тюмени планируют установить камеры видеонаблюдения в новых ЖК

​В Тюменской области продолжают оснащать школы системой «Безопасный город»
Фото: msk.gov39.ru

В Тюменской области продолжают развивать инфраструктуру аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В 2022 году камеры продолжат устанавливать в школах, 170 объектах по запросам муниципалитетов, новых жилых комплексах Тюмени.

Последнее предложил глава города Руслан Кухарук на заседании регионального координационного совета по профилактике правонарушений. Заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский инициативу поддержал и дал поручение проанализировать техническую и финансовую составляющие вопроса и представить отчет к следующему заседанию координационного совета.

«Правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» включает в себя более 3600 камер видеонаблюдения на территории 23 муниципальных образований. В Тюмени в парках, скверах, надземных и подземных пешеходных переходах, объектах транспортной инфраструктуры установлено 2620 видеокамер. Системами видеоаналитики, а именно распознаванием лица, обладают 250 видеокамер, они есть и в Тюмени, и в Тобольске, и в Ишиме», — рассказал на заседании заместитель начальника полиции УМВД России по Тюменской области Евгений Козлов.

Стоит отметить также, что в 2022 году благодаря видеомодулю было задержано 48 человек, которые находились в розыске, годом ранее — 29.


нравится (0) не нравится (0)
30 июня в 09:18, просмотров: 50, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Снос сургутского ресторана «VIP 777» откладывается 1004
  2. Недострой на «грэсовском пятачке» в Сургуте снесут уже в этом году 954
  3. ​Отдельное здание для «Петрушки» не должно отвернуть от перепрофилирования «Авроры» и «Вершины» 672
  4. В Сургуте сносят старый ж/д вокзал 540
  5. Июль в Сургуте начнется с ветра 504
  6. Нягань лидирует в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 482
  7. ​Югорчанку оштрафовали за дискредитацию армии по жалобе клиентов 475
  8. ​Житель Белоярского поцарапал чужую машину из ревности 464
  9. Спортивная площадка в восьмом микрорайоне Сургута будет готова к августу 459
  10. В Лангепасе МУП заплатит штраф за волокиту 431
  1. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 2511
  2. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 2309
  3. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 2219
  4. ​Умер Андрей Чибирев 2006
  5. Патриарх Кирилл упал во время литургии и объяснил это законами физики 1800
  6. Шесть сургутских школьников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии 1643
  7. ​IT-сфера и изоляция – вещи несовместимые. Поэтому мы и наблюдаем отток этих специалистов 1534
  8. Лучшие вакансии июня в Сургуте / ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1503
  9. Переезд сургутских чиновников в здание на Маяковского откладывается из-за увеличения стоимости ремонта 1488
  10. Сургутский застройщик признан лучшим в Национальном рейтинге компаний всех форм собственности 1413
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8685
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 6011
  3. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5493
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3372
  5. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3238
  6. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 3113
  7. ​В Когалыме на директора центра соцобслуживания завели уголовное дело 2872
  8. Цены на вторичные квартиры падают - как и ставки по ипотеке 2639
  9. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 2511
  10. Что нового ждать в сургутской архитектуре и градостроительстве // Александр Коновалов 2484

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика