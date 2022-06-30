В Тюменской области планируют расширить число социальных услуг, предоставляемых в электронной форме

Эксперты департамента информатизации Тюменской области работают над расширением перечня социально значимых услуг, оказываемых в электронной форме. Это обсуждалось на заседании рабочей группы по цифровому государственному управлению, которое состоялось под председательством директора департамента информатизации региона Станислава Логинова.

«В начале июня в перечень массовых социально значимых услуг, которые должны быть переведены в электронный формат в приоритетном порядке до 2023 года, внесены изменения на федеральном уровне. На сегодняшний день Тюменской областью выполняется анализ новых 8 услуг из федерального плана перевода массовых социально значимых услуг на предмет механизма их реализации в регионе. Кроме того, на заседании обсуждались мероприятия, направленные на организацию передачи заявлений, поданных на бумажных носителях, в личный кабинет заявителя на портале госуслуг», - рассказали в пресс-службе департамента.

Стоит отметить, что сегодня жители Тюменской области могут получить почти все социальные услуги онлайн: получение разрешения на строительство или градостроительного плана участка, запись в детский сад, запись в школу, запись в колледж, получение охотничьего билета, получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов, оформление и выплата пособий, материальной помощи, предоставление компенсаций и т.д.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» одним из целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» является «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов», - добавили в департаменте.