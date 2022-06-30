Тюменцы смогут направить региональный маткапитал на газификацию и платные медуслуги

Правительство Тюменской области расширило возможности использования регионального маткапитала. С 3 июля 2022 года его можно будет использовать на газификацию жилого помещения, включая расходы на приобретение газовых приборов и оборудования, а также затраты на доставку и упаковку, и получение платных медицинских услуг для детей, включая приобретение лекарственных средств, медицинских изделий.

«Данные цели добавлены к самым востребованным у семей целям, на которые в интересах детей используется региональный материнский капитал на третьего ребенка и последующих детей: приобретение, строительство, ремонт жилого помещения (в том числе с привлечением кредитных средств, ипотеки); получение платных образовательных услуг ребенком (детьми); приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение доплаты к ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка и последующих детей», - сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Сегодня региональный материнский капитал составляет 100 тысяч рублей. Его предоставляют на третьего ребенка и последующих детей в рамках национального проекта «Демография». За пять месяцев этого года в Тюменской области его оформили почти 3,7 тысячи семей.