Власти России и соцсеть «ВКонтакте» запустили программу поддержки предпринимателей

Центр «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области принимает активное участие в программе поддержки предпринимателей, запущенной Минэкономразвития России и социальной сетью «ВКонтакте» (VK).

«Данная мера является одним инструментов, реализуемых правительством Российской Федерации для поддержки бизнеса в условиях действующих санкционных ограничений. Одно из ключевых направлений партнерства — увеличение цифровой грамотности предпринимателей и помощь в работе с технологическими инструментами для улучшения бизнес-показателей. Команда VK поможет сотрудникам центров развивать экспертизу в работе с инструментами соцсети для бизнеса», - сообщили в пресс-службе областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

В центрах «Мой бизнес» предприниматели смогут удвоить рекламный бюджет на продвижение в социальной сети «ВКонтакте». Подробнее о мерах поддержки и условиях программы предприниматели можно узнать в центрах «Мой бизнес» по телефону: +7-932-482-75-67 и на сайте. Заявку также можно подать в центре «Мой бизнес» Тюменской области по ссылке.

Реализовывать программу будут в 84 регионах.

«Министерство экономического развития и структура поддержки МСП чутко реагируют на запросы предпринимателей. Мы отмечаем большой рост пользователей в российских социальных сетях. Так, аудитория «ВКонтакте» по итогам первого квартала 2022 года составила 73,4 млн пользователей Рунета в месяц. Малый и средний бизнес ищет свою аудиторию и клиентов на этих площадках и усиливает на них свою работу. Поэтому мы предлагаем инструменты поддержки в этой сфере», - объяснила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.