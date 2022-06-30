В Тюмени провели опрос женщин, чтобы повысить качество услуг беременным и мамам младенцев

Эксперты регионального центра «Семья» ведут работу по повышению качества услуг, предоставляемых беременным и семьям с детьми младенческого возраста. Для этого была организована дискуссионная площадка, в рамках которой были опрошены и те, кто услуги предоставляют, и те, кто их получает.

Так, был проведен онлайн-опрос беременных и женщин, воспитывающих детей в возрасте до 1 года, по вопросам качества и доступности оказания медицинских, социальных и психологических услуг в регионе, а также организованы встречи фокус-групп.

«Встречи мы проводили с целью выявления болевых точек в сфере оказания медицинской, социальной и иных видов поддержки в Тюменской. Мы пообщались с женщинами, обсудили трудности, с которыми они сталкиваются в период беременности и первого года жизни ребенка, познакомили их с деятельностью учреждений, оказывающих услуги социальной, психологической направленности, которые помогут мамам сохранять баланс в это время», — рассказала директор регионального центра «Семья» Елена Перминова.

После этого организаторы провели вторую фокус-группу, в которой участвовали специалисты-эксперты, представляющие учреждения здравоохранения и социальной защиты населения.

«Они высказали свое мнение по вопросам доступности и качества оказания медицинской, социальной и психологической помощи, а также внесли предложения по усовершенствованию сервиса услуг для беременных и семей с детьми младенческого возраста в нашем регионе, развитию информационной работы с населением, в том числе в социальных сетях. Организаторы уверены, что результаты онлайн-опроса и работы фокус-групп и высказанные на них предложения и инициативы помогут формированию более комфортной и безопасной среды для каждого родителя», - сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.