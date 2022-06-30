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​В ЦБ представили новую банкноту в 100 рублей

Банк России показал новую сторублевую купюру

​В ЦБ представили новую банкноту в 100 рублей
пресс-служба Банка России

Банк России представил новую банкноту в 100 рублей, которую пустят в оборот с сегодняшнего дня. Эта банкнота не обновлялась 18 лет.

Как сообщили в пресс-службе Банка России, преобладающими цветами новой банкноты стали оранжевый и оливковый. На лицевой стороне вместо Большого театра теперь изображен фрагмент Спасской башни Кремля с курантами, корпус МГУ и парк «Зарядье». На оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

В обращении обновленные банкноты появятся постепенно. Они будут являться законным средством платежа наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 г., включая модификации 2001 и 2004 годов.

В конце марта в пресс-службе Банка России сообщили, что в период с 2021-го по 2025 год банк проведет плановую модернизацию банкнот. Под обновление попадут купюры номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. Дизайн обновленных банкнот будет посвящен федеральным округам: на купюре в 100 руб. отображен Центральный федеральный округ, на 10 руб. – Сибирский, на 50 руб. – Северо-Западный, на 500 руб. – Северо-Кавказский, на 1000 руб. – Приволжский, на 5000 руб.– Уральский.


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Сегодня в 14:58, просмотров: 214, комментариев: 0
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