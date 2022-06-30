Дорожный рабочий погиб на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Молодой дорожный рабочий погиб по вине пьяного водителя на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. ДТП произошло вечером 28 июня на 151 км дороги в месте проведения дорожных работ по расширению проезжей части. Автомобиль Renault сбил 25-летнего рабочего, который, по предварительным данным, шел по краю проезжей части. Молодой человек погиб на месте.

«Водитель, сбив человека, скрылся с места ДТП. Очевидцы трагедии сообщили в полицию номер скрывшегося автомобиля. Автоинспекторы задержали Renault через несколько десятков километров. 59-летний автомобилист был пьян, показания алкотестера составили 0,84 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», - отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Также выяснилось, что в этом году водитель девять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Причем семь штрафов оказались не оплачены и были переданы в службу судебных приставов.