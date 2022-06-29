У жителей Тюменской области появилась возможность прикрепиться к поликлинике, не выходя из дома. На сайте госуслуг заработал сервис «Прикрепление онлайн».

«Онлайн-прикрепление к поликлинике сэкономит время и упростит взаимодействие с системой здравоохранения. Чтобы прикрепиться к поликлинике на госуслугах, необходимо зайти в раздел «Здоровье» в личном кабинете, выбрать опцию «Прикрепиться к поликлинике», проверить данные паспорта (они подтягиваются автоматически из личного кабинета) и полиса ОМС, указать телефон, адрес и почту, выбрать подходящую поликлинику. Сменить поликлинику тюменцы могут раз в год. При переезде в другой регион, а также при ликвидации страховой компании такое ограничение не действует», - рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Планируется, что осенью услуга дополнится возможностью прикрепления к поликлинике ребенка.

Отметим, что сервис заработал в 28 субъектах России после публикации Минцифры России формы на портале госуслуг.

В Тюменской области развитие государственной информационной системы здравоохранения осуществляется за счёт средств регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках национального проекта «Здравоохранение», предусмотренных государственной программой Тюменской области «Развитие информатизации».