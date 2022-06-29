Александр Моор заявил о востребованности IT-кадров в регионе

На совещании, посвященном теме цифровой трансформации, которое провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, были отмечены усилия по развитию IT-отрасли в Тюменской области. Эксперты считают, что в регионе действуют собственные уникальные меры поддержки IТ-сферы.

Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона напомнил, что аккредитованным IT-компаниям предоставляются гранты, субсидии, налоговые льготы, в частности, они освобождены от уплаты налога на имущество организаций.

«Нашему региону, как и всей стране, очень нужны подготовленные кадры в сфере информационных технологий. С 2017 года у нас действует Школа программирования. IT-специалистов и программистов готовят за 2-3 месяца. Ученикам доступны более 15 бесплатных образовательных программ. Также мы знакомим их с потенциальными работодателями: проводим хакатоны, ярмарки вакансий, дни открытых дверей. В условиях санкций значение отечественных разработок в области информационных технологий стало стратегическим. Нам нужны свои процессоры, свой софт, мы не отказываемся от цифровизации государственных и муниципальных услуг. Беспрецедентные меры поддержки оказываются отрасли на федеральном уровне. Помогать развитию IT мы продолжим и в нашем регионе», - подчеркнул Александр Моор.