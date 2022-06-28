Новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки обнаружен на юге России

Российские специалисты обнаружили новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) на юге страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета сообщает РИА «Новости».

«Разные варианты вируса вызывают разную тяжесть заболевания. В результате проведенного исследования оказалось, что исследованные штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям "Европа-1" (596 образцов), "Африка-3" (всего лишь один образец), а также к абсолютно новой линии "Европа-3" (шесть образцов)», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что риск тяжелых клинических проявлений, геморрагического синдрома и смерти выше при инфицировании линией «Европа-1». Им предстоит детально изучить линию «Европа-3», чтобы оценить ее генетическое разнообразие и географическое распространение в России и понять, насколько она опасна.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Конго-крымскую геморрагическую лихорадку вызывает передаваемый клещами вирус семейства Bunyaviridae. Эта болезнь широко распространена в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке и в азиатских странах к югу от 50-й параллели северной широты. У пациентов наблюдаются вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%.