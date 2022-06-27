Тюменские власти рекомендовали операторам связи не допускать завышения стоимости услуг

Операторам связи, работающим в Тюменской области, рекомендовали принять дополнительные меры по недопущению завышения стоимости оказания телекоммуникационных услуг и ухудшения качества оказания таких услуг. Об этом шла речь на заседании рабочей группы по информационной инфраструктуре региона.

Мероприятие провел директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. В нем приняли участие представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и операторов связи.

«В ходе заседания участниками обсуждены мероприятия, направленные на предупреждение ухудшения оказания телекоммуникационных услуг жителям Тюменской области и сохранение эффективности работы государственных информационных систем. Рассмотрен вопрос о мерах поддержки операторов связи федерального и регионального уровня. В ходе рассмотрения до операторов связи доведена информация о существующих государственных мерах поддержки для IT-компаний, а также о мерах, разрабатываемых в нашем регионе», - рассказали в департаменте информатизации региона.

Также на заседании рассмотрели предложения по исполнению Указа президента России в части форматов взаимодействия и методики оповещения при возникновении аварий и инцидентов на сетях связи.

«Рабочая группа является постоянно действующим органом комиссии по цифровому развитию Тюменской области, в ее состав входят как представители исполнительных органов власти Тюменской области и подведомственных им учреждений, так и представители муниципалитетов, ресурсоснабжающих организаций, крупных телекоммуникационных компаний и операторов связи», - добавили в департаменте.