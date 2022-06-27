В России впервые более чем за 100 лет произошел дефолт по внешнему долгу, сообщил Bloomberg

В России в ночь на 27 июня впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу, сообщает агентство Bloomberg. По его данным, льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям истек в воскресенье, что считается событием дефолта. Он может стать одним из крупнейших в истории, пишет со ссылкой на экспертов Forbes.

Официальное заявление о наступлении дефолта обычно делают международные рейтинговые компании, но санкции ЕС привели к тому, что они отозвали российские рейтинги, напоминает агентство. Согласно документам по российским гособлигациям, держатели могут сами объявить дефолт, если владельцы 25% непогашенных облигаций согласятся с тем, что произошло «событие дефолта».

Bloomberg отмечает, что при этом инвесторам не нужно действовать немедленно — согласно документам по облигациям, требования становятся недействительными только через три года с даты платежа. Дефолт пока носит в основном символический характер и мало что значит для россиян, добавило агентство.