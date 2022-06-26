Голову от античной статуи нашли спустя 122 года после находки туловища

Античная статуя Геракла, 122 года бывшая безголовой, наконец станет целой: голову обнаружили только сейчас.

Как сообщает polit.ru, ценнейшей находкой может похвастаться группа дайверов, которая исследовала место у острова Антикитера: затонувший в 65 году до нашей эры корабль обнаружили еще в 1900 году, тогда на поверхность и подняли Геракла без головы в числе многих других античных памятников. Несмотря на то, что основные находки были сделаны именно тогда, исследование места кораблекрушения продолжалось в течение всего XX века, и, как оказалось, не должно заканчиваться и поныне: голову, например, нашил вообще не профессиональные археологи, а ныряльщики за губками.

Ученые давно определили: статуя Геракла — копия бронзового оригинала, выполненного скульптором Лисиппом в IV веке до нашей эры. К сожалению, он до наших времен не дожил: предположительно, его переплавили в 1205 году крестоносцами, вошедшими в Константинополь. Сохранилось несколько копий, из них самая известная — выполненная скульптором Гликоном в начале III века нашей эры. Она украшала термы Каракаллы в Риме, а сейчас выставлена в Национальном археологическом музее в Неаполе.

Безголовый же Геракл ныне находится в Национальном археологическом музее Афин. Выглядит он так.