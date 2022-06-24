Два легковых автомобиля с восемью людьми унесло в море на Кубани

В районе Сочи два легковых автомобиля унесло потоком воды в Черное море, пропали как минимум семь человек. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю.

Машины смыло в акваторию моря после того, как недалеко от поселка Зубова Щель из берегов вышла река Чемитоквадже. Перед этим в соседних горных районах выпало большое количество осадков. Одного человека нашли живым, одного погибшим. Среди пропавших пассажиров может быть годовалый ребенок, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В поселке Каткова Щель в море обнаружен плавающий на бревне мужчина. Извлечен спасателями ЮРПСО. По его словам, они ехали в Сочи двумя машинами, а в районе поселка Каткова Щель обе машины смыло в море. В автомобиле ВАЗ-2114, кроме пострадавшего, находились женщина 38 лет и ребенок в возрасте одного года и двух месяцев. Во второй машине, Audi, была семья из четырех человек», - сказали в пресс-службе ведомства ТАСС.

Пропавших ищут с помощью катера, также район поиска осматривает авиация.