Минтруд опубликовал график праздничных выходных в следующем году

Министерство труда и соцзащиты опубликовало график праздничных выходных в 2023 году. Дольше всех россияне традиционно будут отдыхать в новогодние праздники – они продлятся с 31 декабря по 8 января. Выходные 1 и 8 января будут перенесены на 24 февраля и 8 марта, уточнили в ведомстве.

«Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 23 до 26 февраля, в честь Международного женского дня – только 8 марта, которое выпадает на среду. Майские праздники продлятся с 29 апреля по 1 мая в связи с Днем весны и труда и с 6 по 9 мая в честь Дня Победы.

Следующие праздничные выходные ожидаются в честь Дня России с 10 по 12 июня, а с 4 по 6 ноября россияне отдохнут в связи с нем народного единства.