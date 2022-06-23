Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет

Певец Юрий Шатунов умер в Москве в возрасте 48 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов, информацию также подтвердили два источника в медицинских кругах.

По имеющимся данным, Шатунов скончался ночью в машине скорой помощи. Причиной его смерти стал обширный инфаркт.

Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. После смерти мамы, в возрасте 11 лет, Юра оказался в детском доме. Там он провел подростковые годы и там же познакомился с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности. С этого момента началась история группы «Ласковый май».