Ретейлеры начали ввозить электронику в Россию через параллельный импорт, узнал «Коммерсантъ»

Ретейлер «Связной» начал ввозить в Россию гаджеты через параллельный импорт, то есть без согласия производителя или правообладателя. Об этом представитель сети рассказал газете «Коммерсантъ».

Речь, в частности, идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Всего за счет этого ретейлер расширил ассортимент более чем на 100 товарных позиций.

В «Связном» признали, что цены на значительную часть устройств поднимут на 10–20%, но заверили, что они будут продаваться с официальной гарантией. «Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание», — сказал собеседник издания.

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что рассматривают «доступные возможности в рамках законодательства». В МТС отметили, что «система продаж соответствует законодательству России». В «МегаФоне» сказали, что запасов гаджетов достаточно, чтобы удовлетворить спрос.

21 июня Госдума утвердила законопроект о легализации параллельного импорта. По оценке депутатов, это «упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них». Согласно перечню Минпромторга, под параллельные поставки подпадают товары таких иностранных брендов, как Apple, Samsung, PlayStation и др., отмечает РБК.