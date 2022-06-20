Авария с участием четырех автомобилей произошла в Нижневартовске

В Нижневартовске минувшей ночью произошло массовое ДТП – столкнулись сразу четыре автомобиля. Авария случилась около полуночи на ул. Интернациональная. По данным окружной Госавтоинспекции, 30-летний водитель Mazda на регулируемом перекрестке не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Nissan под управлением 23-летнего мужчины, остановившимся на запрещающий сигнал светофора. После этого Nissan отбросило на Toyota Allex и Toyota Mark 2.

«В результате ДТП водитель и 4 пассажира Nissan, а также водители Toyota Allex и Mazda получили травмы. В последующем установлено, что у водителя Mazda имелись признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.